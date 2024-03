HALLE NIGHT LONG #6 LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse, mardi 6 août 2024.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. De la musique et en live !

Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, La musique n’en finira pas de sonner sur le parvis de la Halle. Prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air.

Soul, rock, hip hop, fanfare, rock ou funk venez découvrir le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse. La Halle va vous faire danser tout l’été !

Et pour les gourmands, direction la guinguette pour accompagner ce merveilleux cocktail musical, d’une boisson toute fraîche et de belles brochettes au barbecue…

Venez vous délecter de joie de vivre, au coucher du soleil !

Programmation à venir… .

Début : 2024-08-06 19:00:00

fin : 2024-08-31 22:00:00

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie contact@halledelamachine.fr

