Marché au gras et aux truffes – marché des rois ! Halle municipale Excideuil, 11 janvier 2024, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Marché des rois avec dégustation de truffe, défilé de l’école primaire et exposition des dessins des enfants.

Tous les jeudis matins sous la halle municipale, marché au gras de novembre à mars, marchés contrôlés aux truffes

du début décembre à fin février, ouverture à 9h45..

2024-01-11 fin : 2024-01-11 11:00:00. .

Halle municipale Le Bourg

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



King’s market with truffle tasting, elementary school parade and exhibition of children’s drawings.

Every Thursday morning in the town hall, fat market from November to March, controlled truffle markets

from early December to late February, opening at 9:45 a.m.

Mercado del Rey con degustación de trufas, desfile de escuelas primarias y exposición de dibujos infantiles.

Todos los jueves por la mañana en el ayuntamiento, mercado de la grasa de noviembre a marzo, mercados controlados de la trufa de principios de diciembre a finales de febrero

desde principios de diciembre hasta finales de febrero, apertura a las 9.45 h.

Dreikönigsmarkt mit Trüffelverkostung, Umzug der Grundschule und Ausstellung von Kinderzeichnungen.

Jeden Donnerstagmorgen in der Stadthalle, Fettmarkt von November bis März, kontrollierte Trüffelmärkte

von Anfang Dezember bis Ende Februar, Eröffnung um 9:45 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-15 par Isle-Auvézère