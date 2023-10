Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes Halle municipale Excideuil, 2 novembre 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Tous les jeudis sous la halle, marché au gras de novembre à mars, marchés contrôlés aux truffes avec le groupement des trufficulteurs de St Pantaly d’Excideuil, truffes fraîches du début décembre à fin février, ouverture du marché contrôlé aux truffes à 9h45. Marché des rois le 18 janvier..

2023-11-02 fin : 2024-03-22 . .

Halle municipale Le Bourg

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday under the covered market, fat market from November to March, controlled truffle markets with the St Pantaly d’Excideuil truffle-growers’ association, fresh truffles from early December to late February, controlled truffle market opens at 9:45 am. King’s market on January 18.

Todos los jueves en la sala cubierta del mercado, mercado de la grasa de noviembre a marzo, mercados controlados de la trufa con la asociación de truficultores de St Pantaly d’Excideuil, trufas frescas de principios de diciembre a finales de febrero, el mercado controlado de la trufa abre a las 9.45 h. Mercado del Rey el 18 de enero.

Jeden Donnerstag in der Markthalle: Fettmarkt von November bis März, kontrollierte Trüffelmärkte mit dem Verband der Trüffelzüchter von St Pantaly d’Excideuil, frische Trüffel von Anfang Dezember bis Ende Februar, Eröffnung des kontrollierten Trüffelmarkts um 9:45 Uhr. Markt der Könige am 18. Januar.

Mise à jour le 2023-10-04 par Isle-Auvézère