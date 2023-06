Marché hedomadaire – tous les dimanches matins – Château-l’Evêque Halle municipale Château-l’Évêque, 1 janvier 2023, Château-l'Évêque.

Château-l’Évêque,Dordogne

Sous la halle, retrouvez tous les dimanches matins de 8h à 12h, entre 5 et 10 exposants : fruits et légumes, fromages, huîtres et fruits de mer (en saison), fleurs, miel, épices et confitures, plats cuisinés, boucherie, charcuterie, volailles..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Halle municipale Route du Royer

Château-l’Évêque 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every Sunday morning from 8am to 12pm, you’ll find between 5 and 10 exhibitors in the market hall: fruit and vegetables, cheeses, oysters and seafood (in season), flowers, honey, spices and jams, ready-made meals, butchers, charcuterie, poultry.

Todos los domingos por la mañana, de 8.00 a 12.00, encontrará entre 5 y 10 puestos de fruta y verdura, queso, ostras y marisco (en temporada), flores, miel, especias y mermeladas, platos preparados, carnicería, charcutería y aves de corral.

In der Markthalle finden Sie jeden Sonntagmorgen von 8 bis 12 Uhr zwischen 5 und 10 Aussteller: Obst und Gemüse, Käse, Austern und Meeresfrüchte (in der Saison), Blumen, Honig, Gewürze und Marmeladen, Fertiggerichte, Metzgereien, Wurstwaren, Geflügel.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT de Périgueux