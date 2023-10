Fest’Bier #4 Halle multifonctions Ploudalmézeau, 18 novembre 2023, Ploudalmézeau.

Fest’Bier #4 18 et 19 novembre Halle multifonctions Samedi (13h/18h) & Dimanche (11h/19h) : prix libre / Samedi à partir de 18h : 10€ (8€ en prévente HelloAsso)

4ème édition de la Fest’bier

Cet événement regroupe 15 brasseurs de la bretagne historique afin de pouvoir déguster et vendre leur gamme de bières artisanales

L’événement se déroule sur deux jours :

Le samedi, les dégustations et les ventes auprès des exposants se feront de 13h00 à 18h00. Le prix d’entrée est libre durant ce créneau horaire.

A partir de 18h00, l’événement prend la forme d’une soirée concert offrant la programmation suivante :

Provizoar

Emezi

Julien Appalache band

Bibi Rolling

Bard box

DJ Sam

La journée du dimanche sera dédiée aux familles.

Diverses animations seront présentées tout au long de la journée (Gwagenn, Mycelium district, chant des enfants mais aussi des jeux disponibles en accès libre pour le coin enfant).

Bien évidemment, il sera toujours possible de déguster et d’acheter des bières entre 11h00 et 19h00. Le prix d’entrée sera à nouveau libre.

Restauration sur place :

Des crêpes ainsi que des frites seront proposées une bonne partie de l’événement et repas créole le samedi soir réalisé par Tatie Cynthia / Tatie dans tous ses états.

L’organisation de la Fest’Bier est portée par l’association « Ar Viltañsou Gwitalmeze » qui est un comité de soutien à l’école Diwan de Ploudalmézeau.

L’argent récolté lors de l’événement participe au fonctionnement de l’école (participation au paiement du loyer, des salaires ainsi que des charges variées) qui est une école associative.

L’association a pour autre mission de faire connaître la culture bretonne dans sa diversité (danse, musique et bien sûr la langue).

Halle multifonctions Rue Saint Vincent Ferrier 29830 Ploudalmézeau Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne

