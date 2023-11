SOIRÉE DE NOËL HALLE Longages, 9 décembre 2023, Longages.

Longages,Haute-Garonne

Le comité des fêtes de Longages et les associations longagiennes vous attendent nombreux pour ce moment de convivialité et de partage..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

HALLE Place de la Halle

Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie



The Comité des fêtes de Longages and Longage associations look forward to welcoming you in large numbers for this moment of conviviality and sharing.

El Comité de Fiestas de Longages y las asociaciones locales están deseando darles la bienvenida a este acto de convivencia.

Das Festkomitee von Longages und die Longager Vereine erwarten Sie zahlreich zu diesem Moment der Geselligkeit und des Austauschs.

Mise à jour le 2023-11-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE