Téléthon Halle Lembeye, 9 décembre 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

8h/12h : vente de barquettes de civet de sanglier et de crêpes préparées sur place ainsi qu’au domicile des bénévoles (pour participer à la préparation des crêpes, contacter Sylvie Salabert).

9h/13h : exposition (place du Marcadieu) des véhicules des pompiers, avec possibilité de monter à bord le temps d’un circuit. Et lavage de voiture.

10h/12h : dans les mairies, vente de pastis et recueil des dons. Collecte de piles usagées.

Rendez-vous sur les routes et chemins du Vic-Bilh pour marcher.

Le matin 3 circuits :

– 1 : 9h Lube (Ferme Moureto) /Lannecaube/Lalongue/Gayon/Lespielle

– 2 : 9h30 Monassut (mairie) circuit fermé de 5 km et vente de crêpes par les Toustem Hardits à la salle communale

– 3 : 9h30 Cadillon (mairie) circuit fermé de 6 km

L’après-midi 2 circuits au choix :

– 4 : 14h Lembeye/Lac de Corbère-Lembeye/Verger pédagogique Lembeye.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:30:00. EUR.

Halle Place du Marcadieu

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8am/12pm: sale of wild boar stew and crêpes prepared on site or in the homes of volunteers (to help prepare crêpes, contact Sylvie Salabert).

9 a.m.-1 p.m.: exhibition (Place du Marcadieu) of fire department vehicles, with the chance to climb aboard for a drive. And car wash.

10 a.m./12 p.m.: pastis sales and donations in town halls. Collection of used batteries.

Meet on the roads and paths of the Vic-Bilh to walk.

Morning 3 circuits:

– 1: 9h Lube (Ferme Moureto)/Lannecaube/Lalongue/Gayon/Lespielle

– 2: 9:30 Monassut (mairie) 5 km closed circuit and sale of crêpes by the Toustem Hardits at the village hall

– 3: 9:30 am Cadillon (mairie) 6 km closed circuit

Afternoon: choice of 2 circuits:

– 4: 14h Lembeye/Lac de Corbère-Lembeye/Verger pédagogique Lembeye

8.00 h/12.00 h: venta de estofado de jabalí y crepes preparados in situ o en casa de los voluntarios (para ayudar a preparar los crepes, póngase en contacto con Sylvie Salabert).

de 9:00 a 13:00 h: exposición (Place du Marcadieu) de vehículos de bomberos, con posibilidad de subir a bordo para dar una vuelta. Y lavado de coches.

10.00 h/12.00 h: venta de pastis y recogida de donativos en los ayuntamientos. Recogida de pilas usadas.

Encuentro en las carreteras y caminos de la Vic-Bilh para caminar.

Por la mañana 3 rutas:

– 1: 9h Lube (Ferme Moureto)/Lannecaube/Lalongue/Gayon/Lespielle

– 2: 9.30h Monassut (Mairie) circuito cerrado de 5km y venta de crêpes por los Toustem Hardits en el salón del pueblo

– 3: 9.30h Cadillon (ayuntamiento) circuito cerrado de 6km

Tarde: 2 circuitos a elegir:

– 4: 14h Lembeye/Lac de Corbère-Lembeye/Huerto educativo Lembeye

8.00/12.00 Uhr: Verkauf von Schalen mit Wildschweinragout und Crêpes, die vor Ort und in den Wohnungen der Freiwilligen zubereitet werden (um bei der Zubereitung der Crêpes mitzuhelfen, wenden Sie sich an Sylvie Salabert).

9.00/13.00 Uhr: Ausstellung (Place du Marcadieu) von Feuerwehrfahrzeugen, mit der Möglichkeit, während einer Rundfahrt mitzufahren. Außerdem können Autos gewaschen werden.

10h/12h: In den Rathäusern Verkauf von Pastis und Sammlung von Spenden. Sammlung von gebrauchten Batterien.

Treffpunkt auf den Straßen und Wegen des Vic-Bilh zum Wandern.

Am Morgen 3 Rundgänge:

– 1: 9 Uhr Lube (Bauernhof Moureto) /Lannecaube/Lalongue/Gayon/Lespielle

– 2: 9.30 Uhr Monassut (Rathaus) geschlossener Rundkurs von 5 km und Verkauf von Crêpes durch die Toustem Hardits im Gemeindesaal

– 3: 9.30 Uhr Cadillon (Rathaus) geschlossener Rundkurs von 6 km

Am Nachmittag 2 Strecken zur Auswahl:

– 4: 14 Uhr Lembeye/Lac de Corbère-Lembeye/Verger pédagogique Lembeye

Mise à jour le 2023-11-14 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN