Haute-Garonne Marché de producteurs et artisans locaux Halle Lauragaise Castanet-Tolosan, 15 octobre 2023, Castanet-Tolosan. Marché de producteurs et artisans locaux Dimanche 15 octobre, 10h00 Halle Lauragaise Alimentation durable, cuisine locale et de saison, dégustation, reconnaissance des graines et des plantes, lutte contre le gaspillage alimentaire… De nombreux stands et ateliers vous attendent.

Attention, certaines animations sont soumises à inscription.

A 16h, sous la halle, ne ratez pas le spectacle « Droits dans nos bottes » Halle Lauragaise 12 avenue de toulouse 31320 Castanet-Tolosan 31320 Grande Bordé Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=146000 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

