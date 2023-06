Fête de l’alimentation locale et durable Halle Lauragaise Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Fête de l’alimentation locale et durable Halle Lauragaise Castanet-Tolosan, 13 octobre 2023, Castanet-Tolosan. Fête de l’alimentation locale et durable 13 – 15 octobre Halle Lauragaise Gratuit, inscription à certains ateliers sur le site du Sicoval à partir de septembre Le Sicoval organise la Fête de l’alimentation Locale et Durable du 13 au 15 octobre 2023 à Castanet-Tolosan. Cet évènement sera l’occasion de rencontrer les producteurs locaux situés sur le territoire du Sicoval, de déguster leurs produits, mais aussi de cuisiner et de participer à de nombreuses animations gratuites pour tous les âges, afin d’en apprendre plus sur notre alimentation ! Au programme de ce week-end : Animations sur le marché de Castanet-Tolosan du vendredi

Randonnée gourmande avec visite de la ferme de la Maisou au départ de Rebigue le samedi

Le dimanche sous la Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan : une journée d’animations de 10h00 à 18h00 avec marché de producteurs locaux, animations gratuites (cuisine, dégustations, jeux, exposition…) avec les associations du territoire et spectacle de théâtre autour des enjeux du monde agricole avec « Les Attracteurs Etranges » Pour plus d’informations : projetalimentairedeterritoire@sicoval.fr

Suivez les actualités sur www.sicoval.fr et sur les réseaux sociaux Halle Lauragaise 4 Av. Edouard Herriot, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:projetalimentairedeterritoire@sicoval.fr »}, {« link »: « http://www.sicoval.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:30:00+02:00

