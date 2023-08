Ciné Plein Air – Le fils à Jo Halle Lauragaise Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Ciné Plein Air – Le fils à Jo Halle Lauragaise Castanet-Tolosan, 27 août 2023, Castanet-Tolosan. Ciné Plein Air – Le fils à Jo Dimanche 27 août, 21h00 Halle Lauragaise Entrée Libre Le Ciné Plein Air fait son grand retour ! Organisé par la MJC de Castanet-Tolosan en partenariat avec Eurecia.

Rendez-vous le 27 août à 21H00 à la Halle de Castanet-T.

Projection du film LE FILS A JO

Par Philippe Guillard

Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato

SYNOPSIS

Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende de rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du Tarn. Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là, quitte à monter une équipe de rugby pour Tom contre la volonté de tout le village et celle de son fils lui-même…

Durée – 1h35 Halle Lauragaise 4 Av. Edouard Herriot, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T21:00:00+02:00 – 2023-08-27T22:30:00+02:00

