Spectacle béarnais avec Le Cuyala d’Aüssaü Halle Laruns, 8 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Créée à Bielle au printemps 1966, l’association a pour but de perpétuer dans la vallée et ailleurs les traditions ancestrales ossaloises. Chants, danses, instruments de musique traditionnels béarnais..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 . .

Halle

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Created in Bielle in the spring of 1966, the association’s goal is to perpetuate the ancestral traditions of Ossal in the valley and elsewhere. Songs, dances, traditional musical instruments from Bearn.

Creada en Bielle en la primavera de 1966, la asociación tiene como objetivo perpetuar las tradiciones ancestrales de Ossalon en el valle y en otros lugares. Canciones, danzas e instrumentos musicales tradicionales del Béarn.

Der Verein wurde im Frühjahr 1966 in Bielle gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, im Tal und anderswo die althergebrachten Traditionen der Ossaloises zu pflegen. Gesänge, Tänze und traditionelle Musikinstrumente aus dem Bearnais.

