Concert musiques latines – Romance de Barrio Halle Laruns, 1 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Le trio embarque le spectateur dans un voyage intimiste jalonné de Tango, de chansons mexicaines, mais aussi de chansons françaises..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 . .

Halle Rue du port

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The trio takes the audience on an intimate journey through tango, Mexican and French songs.

El trío lleva al público en un viaje íntimo a través del tango y las canciones mexicanas y francesas.

Das Trio nimmt den Zuschauer mit auf eine intime Reise, die von Tango, mexikanischen Liedern, aber auch von französischen Chansons gesäumt ist.

