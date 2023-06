Bigoudi fait son cirque Halle Laruns, 13 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Le clown Bigoudi invite les petits et les grands à participer à son spectacle interactif. Retrouvez Zoé, la balle coquine et participez aux jeux du cirque !.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 20:00:00. .

Halle

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The clown Bigoudi invites young and old to participate in his interactive show. Meet Zoé, the naughty ball and participate in the circus games!

El payaso Bigoudi invita a grandes y pequeños a participar en su espectáculo interactivo. Conoce a Zoé, la bola traviesa, y participa en los juegos del circo

Der Clown Bigoudi lädt Groß und Klein ein, an seiner interaktiven Show teilzunehmen. Treffen Sie Zoé, den frechen Ball, und nehmen Sie an den Zirkusspielen teil!

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées