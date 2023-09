Marche dans le cadre d’Octobre Rose Halle La Roque-Gageac, 1 octobre 2023, La Roque-Gageac.

La Roque-Gageac,Dordogne

Dans le cadre d’Octobre Rose, randonnée au profit de la Ligue contre le Cancer.

16h00 Course des Garçon et fille de café

17h00 Concours de pétanque (en doublette)

19h30 Apéritif dinatoire

Tout au long de la journée buvette et gourmandises sucrées

Dress code « du rose sur soi ».

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Halle

La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of Pink October, a hike to raise funds for the Ligue contre le Cancer.

4:00 pm Coffee boy and girl race

17:00 Petanque competition (doubles)

7:30 pm Aperitif dinner

All day long refreshments and sweet treats

Dress code « du rose sur soi

En el marco del Octubre Rosa, marcha a favor de la Liga contra el Cáncer.

16:00 Carrera de niños y niñas

17:00 Competición de petanca (dobles)

19:30 Cena aperitivo

Refrescos y dulces durante todo el día

Código de vestimenta « du rose sur soi

Im Rahmen des Rosa Oktobers Wanderung zu Gunsten der Krebsliga.

16.00 Uhr Wettlauf der Kaffeejungen und -mädchen

17.00 Uhr Pétanque-Wettbewerb (im Doppelpack)

19.30 Uhr Aperitif-Dinner

Den ganzen Tag über Getränkestand und süße Leckereien

Dresscode « du rose sur soi » (Rosa auf sich selbst)

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir