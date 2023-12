Marché de Noël Halle La Marensine Saint-Michel-Escalus, 16 décembre 2023, Saint-Michel-Escalus.

Saint-Michel-Escalus Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:30:00

fin : 2023-12-16 18:30:00

Venez nombreux pour profiter des 30 exposants qui vous y accueilleront : artisan menuisier, artisan décorateur de coquilles d’huîtres et de Saint-Jacques, aquarelliste, peintre, vendeuse d’huile d’olive, de miel, de chocolats, gravure sur verre, littérature jeunesse et marionnettes, décorations, bérets décorés, sacs, couteaux, peinture sur bois flotté, sculptures en faïence patinée et tableaux abstraits, livres de littérature contemporaine et culture du sud ouest, ébénisterie d’art et fabrication de jouets en bois, bijoux artisanaux, céramique, poterie, plateaux de fromages, conserverie, boulangerie, pâtisserie, tapas, huîtres, restauration sur place…

Animations gratuites pour les enfants : photo avec le Père Noël, maquillage, magicien de rue, promenades à poneys, activités créatives, démonstration par les pompiers de Léon.

Animation musicale.

Buvette avec vin chaud, soupe….

Venez nombreux pour profiter des 30 exposants qui vous y accueilleront : artisan menuisier, artisan décorateur de coquilles d’huîtres et de Saint-Jacques, aquarelliste, peintre, vendeuse d’huile d’olive, de miel, de chocolats, gravure sur verre, littérature jeunesse et marionnettes, décorations, bérets décorés, sacs, couteaux, peinture sur bois flotté, sculptures en faïence patinée et tableaux abstraits, livres de littérature contemporaine et culture du sud ouest, ébénisterie d’art et fabrication de jouets en bois, bijoux artisanaux, céramique, poterie, plateaux de fromages, conserverie, boulangerie, pâtisserie, tapas, huîtres, restauration sur place…

Animations gratuites pour les enfants : photo avec le Père Noël, maquillage, magicien de rue, promenades à poneys, activités créatives, démonstration par les pompiers de Léon.

Animation musicale.

Buvette avec vin chaud, soupe…

Venez nombreux pour profiter des 30 exposants qui vous y accueilleront : artisan menuisier, artisan décorateur de coquilles d’huîtres et de Saint-Jacques, aquarelliste, peintre, vendeuse d’huile d’olive, de miel, de chocolats, gravure sur verre, littérature jeunesse et marionnettes, décorations, bérets décorés, sacs, couteaux, peinture sur bois flotté, sculptures en faïence patinée et tableaux abstraits, livres de littérature contemporaine et culture du sud ouest, ébénisterie d’art et fabrication de jouets en bois, bijoux artisanaux, céramique, poterie, plateaux de fromages, conserverie, boulangerie, pâtisserie, tapas, huîtres, restauration sur place…

Animations gratuites pour les enfants : photo avec le Père Noël, maquillage, magicien de rue, promenades à poneys, activités créatives, démonstration par les pompiers de Léon.

Animation musicale.

Buvette avec vin chaud, soupe…

.

Halle La Marensine

Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-09 par Côte Landes Nature Tourisme