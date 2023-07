CONCERT « KELL’MUSIQUE » Halle Kellermann Saint-Dié-des-Vosges, 5 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Concert sous la halle du groupe Topic Trio de chansons françaises des 50 à 80.. Tout public

Mercredi 2023-07-05 16:00:00 fin : 2023-07-05 17:00:00. 0 EUR.

Halle Kellermann Rue Léon Grandjean

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Concert under the covered market hall by Topic Trio of French songs from the 50s to the 80s.

Concierto en la sala cubierta del mercado a cargo de Topic Trio, que interpreta canciones francesas de los años 50 a los 80.

Konzert in der Markthalle der Gruppe Topic Trio mit französischen Chansons der 50er bis 80er Jahre.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES