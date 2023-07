Spectacle familial « Virils » – Cie Les Barjes – Théâtre de rue Halle Jean Ferrat Giberville, 9 septembre 2023, Giberville.

Giberville,Calvados

À l’occasion de la journée des associations et des loisirs, venez assister au spectacle « Virils » – Théâtre de rue proposé par la Cie Les Barjes (Rouen).

« Dans un univers forain, deux frères font de la réclame pour attirer le passant et offrir un spectacle qui mêle défis, exploits, goût du risque et de l’insolite. Un spectacle de prouesses, un duo d’hommes, un jeu de pouvoir, et de force ! Un combat de coqs où ces deux mâles assument de poser leur bravoure sur la scène, fierté d’une lignée oblige ! » Spectacle familial, tout public..

2023-09-09 16:00:00 fin : 2023-09-09 17:00:00.

Halle Jean Ferrat Rue Pierre de Coubertin

Giberville 14730 Calvados Normandie



On the occasion of the « Journée des associations et des loisirs », come and see the show « Virils » – Street Theater proposed by the Cie Les Barjes (Rouen).

« In a fairground setting, two brothers advertise to attract passers-by, offering a show that combines challenges, exploits, a taste for risk and the unusual. A show of prowess, a duo of men, a game of power and strength! A cockfight in which these two males take pride in their lineage and put their bravery on stage! Family show, all audiences.

En el marco de la jornada de asociaciones y actividades de ocio, venga a ver el espectáculo « Virils » – Teatro de calle de la Cie Les Barjes (Ruán).

« En un ambiente de feria, dos hermanos se anuncian para atraer a los transeúntes y ofrecen un espectáculo que combina desafíos, proezas, gusto por el riesgo y lo insólito. Un espectáculo de proezas, un dúo de hombres, ¡un juego de poder y fuerza! Una pelea de gallos en la que estos dos machos se encargan de mostrar su valentía en escena, ¡como obliga el orgullo de una estirpe! Un espectáculo familiar para todos los públicos.

Anlässlich des Tages der Vereine und Freizeitaktivitäten können Sie sich die Aufführung « Virils » ansehen – Straßentheater, das von der Cie Les Barjes (Rouen) angeboten wird.

« In einer Welt des Jahrmarkts machen zwei Brüder Reklame, um Passanten anzulocken und ein Spektakel zu bieten, das Herausforderungen, Heldentaten, Risikobereitschaft und Ungewöhnliches miteinander verbindet. Ein Spektakel der Heldentaten, ein Männerduo, ein Spiel um Macht und Stärke! Ein Hahnenkampf, bei dem diese beiden Männchen ihre Tapferkeit auf die Bühne bringen, der Stolz einer Linie verpflichtet! » Familienvorstellung, für jedes Publikum.

