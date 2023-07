Soirée Transat : 2 spectacles et 1 concert à Giberville Halle Jean Ferrat Giberville, 25 août 2023, Giberville.

Giberville,Calvados

Pour fêter la fin de l’été, profitez d’une soirée transat : 2 spectacles et 1 concert à Giberville !

19 H 30 – Spectacle de danse « Le Poids des Cartons »

Cie Le Morceau de Sucre (Vire)

« Esther pousse doucement la porte de l’appartement. Son appartement. Elle voulait être là un peu avant Lisa. Avant l’énergie, la bonne humeur, les cartons, les trois étages à faire parcourir à la machine à laver… Le Poids des cartons c’est l’histoire d’un emménagement, de cartons à déballer, de souvenirs dépoussiérés… »

Le Poids des cartons fait l’éloge de l’amitié et explore les fragilités de chacun avec douceur et optimisme. Le Poids des cartons est un spectacle sensible, poétique et drôle, accessible à tous âges.

Tout public dès 6 ans – Durée 45 min

20 H 30 : Spectacle « Petite histoire au hasard »

Duo acrobatique aérien et musical – Cie TRAT (Le Mans)

« L’histoire d’une rencontre entre deux artistes à corde(s). L’un est guitariste, il gratte et appuie, l’autre est cordeliste, elle s’emmêle et rebondit. Ces deux personnages se retrouvent dans un espace clos mais ouvert, intimiste, mais visible. Comment arriver à cohabiter, à trouver sa place, à en laisser, à l’offrir à l’autre ? ».

Dès 3 ans – Durée 30 min

21 H : Concert « Train de Nuit » – Compos et reprises pop Rock (Caen)

Ce groupe né il y a 8 ans reprend d’abord des standards Pop Rock des années 60 à 80. Depuis 2019, il propose aussi des reprises de Folk Blues ainsi que des compositions plus jazzy, plus reggae qu’accompagnent harmonica et guitare classique. Leurs compositions originales, elles, s’inspirent du thème du voyage et de l’univers du train.

Pensez à apporter votre siège ! Vente de galettes, frites et boissons sur place..

2023-08-25 19:30:00 fin : 2023-08-25 22:30:00. .

Halle Jean Ferrat Rue Pierre de Coubertin

Giberville 14730 Calvados Normandie



To celebrate the end of summer, enjoy a deckchair evening: 2 shows and 1 concert in Giberville!

19 H 30 – Dance show « Le Poids des Cartons

Cie Le Morceau de Sucre (Vire)

« Esther gently pushes open the apartment door. Her apartment. She wanted to be there a little before Lisa. Before the energy, the good mood, the boxes, the three flights of stairs the washing machine had to climb… Le Poids des cartons is the story of moving in, of unpacking boxes, of dusting off memories… » Le Poids des cartons is the story of moving in, of unpacking boxes, of dusting off memories… »

Le Poids des cartons praises friendship and explores the frailties of each individual with gentleness and optimism. Le Poids des Cartons is a sensitive, poetic and funny show, accessible to all ages.

Suitable for all ages 6 ? Running time: 45 min

8:30 pm: « Petite histoire au hasard » show

Aerial acrobatic and musical duo – Cie TRAT (Le Mans)

« The story of a meeting between two string artists. One is a guitarist who strums and presses, the other a string player who tangles and bounces. These two characters meet in a space that is closed yet open, intimate yet visible. How do they manage to cohabit, to find their place, to leave it, to offer it to the other?

From 3 years – Duration 30 min

9pm: Concert « Train de Nuit » – Compositions and pop rock covers (Caen)

Born 8 years ago, this group first covered Pop Rock standards from the 60s to the 80s. Since 2019, they have also been performing Folk Blues covers, as well as more jazzy, reggae-style compositions accompanied by harmonica and classical guitar. Their original compositions are inspired by the theme of travel and the world of trains.

Don’t forget to bring your seat! Sale of galettes, French fries and drinks on site.

Para celebrar el final del verano, disfrute de una velada en tumbona: ¡2 espectáculos y 1 concierto en Giberville!

19.30 h – Espectáculo de danza « Le Poids des Cartons

Cie Le Morceau de Sucre (Vire)

« Esther empuja suavemente la puerta del piso. Su piso. Quería estar allí un poco antes que Lisa. Antes de la energía, del buen humor, de las cajas, de los tres tramos de escaleras por los que tenía que pasar la lavadora… Le Poids des cartons es la historia de una mudanza, de desembalar cajas, de desempolvar recuerdos… »

Le Poids des cartons elogia la amistad y explora las fragilidades de cada individuo con dulzura y optimismo. Le Poids des Cartons es un espectáculo sensible, poético y divertido, accesible a todas las edades.

Apto para todos los públicos a partir de 6 años y medio Duración: 45 minutos

20.30 h: Espectáculo « Petite histoire au hasard

Dúo acrobático aéreo y musical – Cie TRAT (Le Mans)

« La historia de un encuentro entre dos artistas de la cuerda. Uno es un guitarrista que rasguea y aprieta, el otro es un músico de cuerda que enreda y rebota. Estos dos personajes se encuentran en un espacio cerrado pero abierto, íntimo pero visible. ¿Cómo consiguen vivir juntos, encontrar su lugar, abandonarlo y ofrecérselo al otro?

A partir de 3 años – Duración 30 min

21.00 h: Concierto de Train de Nuit – Composiciones y versiones de pop rock (Caen)

Nacido hace 8 años, este grupo primero cubrió estándares de pop rock de los años 60 a los 80. Desde 2019, también tocan versiones de Folk Blues, así como composiciones más jazzísticas, de estilo reggae, acompañadas de armónica y guitarra clásica. Sus composiciones originales se inspiran en el tema de los viajes y el mundo de los trenes.

¡No olvide traer su asiento! Galettes, patatas fritas y bebidas disponibles in situ.

Um das Ende des Sommers zu feiern, genießen Sie einen Abend im Liegestuhl: 2 Aufführungen und 1 Konzert in Giberville!

19.30 Uhr – Tanzaufführung « Le Poids des Cartons » (Das Gewicht der Kartons)

Cie Le Morceau de Sucre (Vire)

« Esther stößt sanft die Tür zu ihrer Wohnung auf. Ihre Wohnung. Sie wollte ein bisschen vor Lisa da sein. Vor der Energie, der guten Laune, den Kartons, den drei Stockwerken, die die Waschmaschine durchlaufen muss… Das Gewicht der Kartons ist die Geschichte eines Einzugs, von Kartons, die ausgepackt werden müssen, von Erinnerungen, die abgestaubt werden… »

Das Gewicht der Kartons preist die Freundschaft und erforscht die Schwächen eines jeden mit Sanftmut und Optimismus. Le Poids des cartons ist ein sensibles, poetisches und lustiges Stück, das für alle Altersgruppen geeignet ist.

Für alle ab 6 Jahren ? Dauer 45 min

20 H 30 : Aufführung « Petite histoire au hasard »

Akrobatisches Luft- und Musikduo – Cie TRAT (Le Mans)

« Die Geschichte einer Begegnung zwischen zwei Künstlern mit Seil(en). Der eine ist Gitarrist, er schrammt und drückt, der andere ist Seilkünstler, er verheddert sich und hüpft. Diese beiden Figuren treffen sich in einem geschlossenen, aber offenen, intimen, aber sichtbaren Raum. Wie schafft man es, zusammenzuleben, seinen Platz zu finden, ihn zu verlassen und ihn dem anderen anzubieten?

Ab 3 Jahren – Dauer 30 Min

21 H : Konzert « Train de Nuit » – Pop Rock Compos und Coverversionen (Caen)

Diese vor 8 Jahren gegründete Gruppe übernimmt zunächst Pop-Rock-Standards aus den 60er bis 80er Jahren. Seit 2019 bietet sie auch Coverversionen von Folk Blues sowie jazzigere, reggaeartige Kompositionen, die von Mundharmonika und klassischer Gitarre begleitet werden. Ihre Eigenkompositionen hingegen sind vom Thema Reisen und der Welt des Zuges inspiriert.

Denken Sie daran, Ihren Sitzplatz mitzubringen! Verkauf von Galettes, Pommes frites und Getränken vor Ort.

