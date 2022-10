Foire à l’andouille halle Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Foire à l’andouille halle place Gambetta, Jargeau Jargeau L’andouille est une spécialité française, et celle de Jargeau est tout particulièrement reconnue pour sa recette unique, qui mêle abat et maigre de porc. Tous les ans le 3ème weekend de mai, une grande tablée est dressée pour déguster les différents produits de cette grande foire gastronomique. Que vous soyez charcutier professionnel, amateur éclairé ou novice en la matière, retrouvez la confrérie du Goûte-Andouille sous la halle de Jargeau pour un moment de gastronomie et de convivialité !

