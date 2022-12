Carnaval des enfants halle Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Carnaval des enfants halle, 25 mars 2023, Jargeau. Carnaval des enfants Samedi 25 mars 2023, 14h00 halle Carnaval des enfants halle place Gambetta, Jargeau Jargeau Déguise-toi pour venir participer au défilé et danser sous la halle. Goûter et buvette sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:00:00+01:00

2023-03-25T17:00:00+01:00 pixabay-annca

Détails Catégorie d’évènement: Jargeau Autres Lieu halle Adresse place Gambetta, Jargeau Ville Jargeau lieuville halle Jargeau

halle Jargeau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jargeau/

Carnaval des enfants halle 2023-03-25 was last modified: by Carnaval des enfants halle halle 25 mars 2023 Halle Jargeau Jargeau

Jargeau