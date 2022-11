Marché de Noël Halle Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Marché de Noël Halle, 11 décembre 2022, Jargeau. Marché de Noël Dimanche 11 décembre, 07h00 Halle Marché de Noël Halle Place Gambette, Jargeau Jargeau Marché de Noël sous la Halle, chocolats et vin chaud offerts par la municipalité, marrons chauds, idées cadeaux, produits locaux avec les producteurs et artisans locaux, visite du Père-Noël avec distribution de friandises, photos et maquillage gratuit. Tirage au sort de paniers garnis. Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T07:00:00+01:00

2022-12-11T12:00:00+01:00 Mairie

Détails Catégorie d’évènement: Jargeau Autres Lieu Halle Adresse Place Gambette, Jargeau Ville Jargeau lieuville Halle Jargeau

Halle Jargeau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jargeau/

Marché de Noël Halle 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël Halle Halle 11 décembre 2022 Halle Jargeau Jargeau

Jargeau