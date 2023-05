Eté actif : cluedo géant Halle, 8 août 2023, Grignols.

Grignols,Dordogne

Jeu grandeur nature, enquête policière en équipe, à partir d’indices disséminés dans le village, thématique « L’Or des Moines ». Tout public à partir de 8 ans (enfant accompagné d’un adulte).

17h-19h. Départ sous la halle. 8 €/pers. Sur réservation.

Office de Tourisme St-Astier 05 53 54 13 85.

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 19:00:00. .

Halle

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Life-size game, police investigation in team, from clues scattered in the village, theme » The Gold of the Monks « . All public from 8 years old (child accompanied by an adult).

5pm-7pm. Departure under the market hall. 8 ?/pers. On reservation.

Tourist Office St-Astier 05 53 54 13 85

Juego a escala real, investigación policial por equipos, a partir de pistas repartidas por el pueblo, con el tema « L’Or des Moines ». Todas las edades a partir de 8 años (niños acompañados por un adulto).

17.00-19.00 h. Salida bajo el mercado cubierto. 8 ¤ /pers. Previa reserva.

Oficina de Turismo de St-Astier 05 53 54 13 85

Naturgroßes Spiel, polizeiliche Ermittlungen im Team, anhand von im Dorf verteilten Hinweisen, Thema « L’Or des Moines ». Für alle ab 8 Jahren (Kinder in Begleitung eines Erwachsenen).

17h-19h. Start unter der Markthalle. 8 ?/Pers. Auf Reservierung.

Fremdenverkehrsamt St-Astier 05 53 54 13 85

Mise à jour le 2023-05-23 par Vallée de l’Isle