Votre marché s’anime au fil des saisons ! Halle Gaspard de Fieubet Castanet-Tolosan, 13 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

Votre marché s’anime au fil des saisons ! 13 octobre et 8 décembre Halle Gaspard de Fieubet

La Ville organise de mai à décembre des ateliers et animations musicales certains vendredis dès 15h, sous la halle, autour et avec les commerçants et producteurs du marché bio.

L’occasion de faire son marché pour le week-end tout en profitant d’un moment convivial !

Informations complètes

1er septembre – Encore un air de plage !22 septembre – Bouger autrement !

13 octobre – Manger local !

8 décembre – Esprit de Noël !

Halle Gaspard de Fieubet Place Gaspard de Fieubet 31320 – Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.castanet-tolosan.fr/fileadmin/Agenda/animations_marche_vendredi/2023/ANIMATIONS_MARCHE_2023_-_VERSO_-_Copie.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T15:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:00:00+02:00

2023-12-08T15:00:00+01:00 – 2023-12-08T19:00:00+01:00