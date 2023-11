‍♀️ Atelier d’auto-réparation de vélo Halle Flachat Asnières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine

Hauts-de-Seine ‍♀️ Atelier d’auto-réparation de vélo Halle Flachat Asnières-sur-Seine, 25 novembre 2023, Asnières-sur-Seine. ‍♀️ Atelier d’auto-réparation de vélo Samedi 25 novembre, 14h00 Halle Flachat Notre association MDB Asnières vous invite à un atelier d’auto-réparation convivial où nos bénévoles vous partagerons des astuces pour entretenir votre vélo : ✅ Changement de chambres à air

✅ Diagnostic de votre vélo

✅ Remplacement des patins de frein Rejoignez-nous :

Date : Samedi 25 novembre

⏰ Heure : De 14h00 à 17h00

Lieu : Halle Flachat – 14 rue Henri Martin, 92600 Asnières-sur-Seine L’atelier est l’occasion idéale d’apprendre à être autonome dans les petites réparations tout en profitant de l’atmosphère chaleureuse de la Halle Flachat. Profitez de cet événement pour rencontrer d’autres passionné.e.s de vélo et découvrir la programmation de la Halle Flachat. Retrouvez-nous pour cet atelier d’auto-réparation et faites partie de la communauté qui soutient la mobilité douce et la durabilité. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre association MDB Asnières, vous pouvez compléter votre adhésion sur notre site internet https://mdb-idf.org/adhesion/ et nous suivre sur les réseaux sociaux. Rejoignez le mouvement ! ‍♀️ Halle Flachat 14 rue Henri Martin, 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://mdb-idf.org/adhesion/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

