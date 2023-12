Soirée de Noël halle Fermière Raucoules, 22 décembre 2023, Raucoules.

Raucoules Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-22

à partir de 18h dégustation d’huitres et d’assiette de charcuterie (6€), atelier sculpture de ballons et maquillage (gratuit) , lâcher de lanternes (3€), visite du Père Noël. Buvette.

halle Fermière

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



