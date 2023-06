Spectacle Olympicorama Halle extérieure La Chapelle-Iger, 6 juillet 2023, La Chapelle-Iger.

Spectacle Olympicorama Jeudi 6 juillet, 20h30 Halle extérieure Gratuit – Sur inscription

Conférence théâtrale drôle

Par la Compagnie Vertical Détour

A partir de 14 ans

La tournée Olympicorama en Seine-et-Marne propose des conférences théâtrales sur différentes épreuves des Jeux Olympiques.

Où il sera question notamment du ping et du pong, de table et de raquette, de balle et de filet, de celluloïd et de caoutchouc, de plastique et de picots, de colle et de mousse, de la Chine et encore de la Chine, du marteau et de la bombe, de top, de flip, de sidespin et de contretop, et d’autres effets encore sans doute, avec Mao Zedong, Richard Nixon et la diplomatie du ping-pong en ligne de mire.

Avec la participation du club de Tennis de Table de Fontenay-Trésigny.

Halle extérieure Rue du Maréchal Leclerc 77540 La Chapelle-Iger La Chapelle-Iger 77540 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T20:30:00+02:00 – 2023-07-06T22:00:00+02:00

©Héloise Philippe