Marché de Jargeau – Mercredi Halle et Place du Grand Cloitre Jargeau, 1 janvier 2024, Jargeau.

Début : 2024-01-01T13:00:00+01:00 – 2024-01-01T18:00:00+01:00

Fin : 2024-12-31T13:00:00+01:00 – 2024-12-31T18:00:00+01:00

Les marchés locaux font partie intégrante du mode de vie français, au plus près de la nature et des gens qui la côtoient. Faire son marché, c’est prendre le temps de faire ses courses différemment et se laisser porter par son atmosphère chaleureuse et animée. Partez à la découverte de nos produits locaux : miel, fruits et légumes, fromage et œufs, viande d’élevage, fleurs et plantes…

Marché alimentaire sous une halle couverte de 1884 qui s’étend sur la place du Grand Cloître pour accueillir le marché de produits manufacturés (vêtements, chaussures, bijoux fantaisie…)

Halle et Place du Grand Cloitre Place Gambette, Jargeau

©Justine Francisco