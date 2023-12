Marché de Noël Halle et Parvis de la Collégiale Le Mas-d’Agenais, 4 décembre 2023, Le Mas-d'Agenais.

Le Mas-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Marché de Noël du Mas d’Agenais

– de 10h à 18h sur le parvis de l’église et sous la halle au blé..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Halle et Parvis de la Collégiale Place du Marché

Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



? Christmas market of Mas d’Agenais ?

– from 10 am to 6 pm on the church square and under the wheat market.

? Mercado de Navidad en Mas d’Agenais ?

– de 10 a 18 horas en la plaza de la iglesia y bajo el mercado del trigo.

? Weihnachtsmarkt in Le Mas d’Agenais ?

– von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche und unter der Weizenhalle.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Val de Garonne