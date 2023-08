Journée des Associations Halle du village Fourquevaux, 9 septembre 2023, Fourquevaux.

Journée des Associations Samedi 9 septembre, 10h30 Halle du village Entrée libre

La journée des associations du village est un événement annuel qui rassemble les différentes associations locales. C’est une occasion pour les résidents du village de découvrir la diversité des activités proposées par ces associations et de s’impliquer dans leur dynamique.

un espace est aménagé avec des stands où chaque association peut exposer ses informations, matériaux promotionnels et éventuellement proposer des démonstrations de leurs activités.

Les visiteurs peuvent se promener d’un stand à l’autre, poser des questions aux membres des associations et recueillir des informations sur les différentes options qui s’offrent à eux en matière de loisirs, de bénévolat. C’est également une opportunité pour les associations de recruter de nouveaux membres ou bénévoles intéressés par leurs domaines d’intérêt.

L’opération se conclut par un apéritif qui sera servi cette année à la Fontaine des Fievres.

Halle du village Fourquevaux Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info.fourquevaux@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:30:00+02:00 – 2023-09-09T12:00:00+02:00

2023-09-09T10:30:00+02:00 – 2023-09-09T12:00:00+02:00

associations fourquevaux

Pixel : Libre de droits