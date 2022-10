Marché de noël Fourquevaux Halle du village Fourquevaux Catégories d’évènement: Fourquevaux

Marché de noël Fourquevaux Dimanche 11 décembre, 10h30 Halle du village

Dimanche 11 décembre sous la halle couverte et fermée

L'ALEF organise le marché de Noël de Fourquevaux le dimanche 11 décembre prochain ; sous la halle fermée et couverte de 10h30 à 18h00. Nous recherchons des exposants / artisans pour notre marché. Si vous souhaitez y participer , voici comment faire :

– Demander votre bulletin de préinscription à alef.fourquevaux@gmail.com

– Retourner votre bulletin de préinscription Un emplacement avec une table de 1,83 m X 0,76 m ; les frais d’inscription s’élèvent à 7€ pour la journée avec le petit déjeuner offert. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations et à en parler autour de vous. Bien à vous, L’équipe de l’Alef

06 49 42 90 36

