Tarn-et-Garonne Bressols fête la musique Halle du Vergnet Bressols, 21 juin 2023, Bressols. Bressols fête la musique 21 et 22 juin Halle du Vergnet Après plusieurs années de mise en sommeil, la fête de la musique fait son grand retour sur la commune de Bressols. Historiquement organisée pendant la fête de Brial, elle se déroulera désormais dans le magnifique écrin de verdure qu’est le parc du Vergnet, protégée des aléas climatiques par la halle. Rendez-vous est donc pris le mercredi 21 juin à partir de 18h30 pour fêter dignement cet événement ! A 18h30 : scènes ouvertes pour les jeunes artistes locaux

A 20h30 : Prade, artiste bressolais, proposera ses derniers EP

A 22h00 : La voisine à René, groupe rock n’grunge Restauration sur place :

Cuisine2Rue (burger)

Proxi (plateaux fromages/charcuterie réservation obligatoire avant le 20/06 au magasin ou au 09 86 37 91 88)

Jessica Amador (crêpes, gauffres, barbe à papa)

Restauration sur place :

Cuisine2Rue (burger)

Proxi (plateaux fromages/charcuterie réservation obligatoire avant le 20/06 au magasin ou au 09 86 37 91 88)

Jessica Amador (crêpes, gauffres, barbe à papa)

Buvette tenue par le Comité des Fêtes Halle du Vergnet 101 route de Lavaur, Bressols Bressols 82710 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563029516 http://www.ville-bressols.fr/ Ecrin de verdure en plein cœur du centre ville, le parc du Vergnet est un espace de promenade et de détente très prisé. il comporte l'unique pigeonnier circulaire de la commune, restauré en 2017 ainsi qu'une halle favorisant l'organisation de manifestations. Transpots à proximité (lio 717 et ligne 3 Transports Montalbanais), parkings à proximité

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

