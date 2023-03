Festival Territoires Sauvages Halle du port, Le Teich Le Teich Catégories d’Évènement: Gironde

Le Teich

Festival Territoires Sauvages Halle du port, Le Teich, 7 avril 2023, Le Teich. Festival Territoires Sauvages 7 – 10 avril Halle du port, Le Teich Gratuit – balades et ateliers sur inscription A Pâques, direction le Bassin d’Arcachon pour la 5ème édition de Territoires Sauvages ! Du vendredi 7 au lundi 10 avril, le festival 100% nature revient au Teich pour donner à voir les trésors de Nouvelle-Aquitaine. Alors que le territoire porte encore les stigmates d’un été 2022 sous le signe des sécheresses, des incendies et puisque 2023 marque aussi les 50 ans de la Réserve Ornithologique du Teich, le thème de L’EAU s’est imposé comme une évidence.

Films naturalistes, balades nature, échanges avec les acteurs de la préservation de l’environnement : le festival vous propose gratuitement un voyage à la découverte du patrimoine naturel. Territoires Sauvages ce sont aussi des expositions, une ferme pédagogique, des conférences, des balades contées, des ateliers artistiques, des animations pour les enfants, un crieur public sur échasses… et un concert ! Le dimanche, la scène du festival accueillera Move Yuh Butt et sa salade de vinyles géante, soul, funk, afro beat, musiques caribéennes, jazz… ; Sarakiniko, groupe phénomène du rock français au service de la nature ; Elliott Murphy, icône folk / rock originaire de New-York, fan de Dylan et Springsteen. Halle du port, Le Teich Halle du port, Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.territoires-sauvages.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T18:00:00+02:00 – 2023-04-07T19:00:00+02:00

2023-04-10T10:00:00+02:00 – 2023-04-10T16:00:00+02:00 Photo : Alain Caliot Graphic Designe : www.jametsophie.fr

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Teich Autres Lieu Halle du port, Le Teich Adresse Halle du port, Le Teich Ville Le Teich Departement Gironde Lieu Ville Halle du port, Le Teich Le Teich

Halle du port, Le Teich Le Teich Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le teich/

Festival Territoires Sauvages Halle du port, Le Teich 2023-04-07 was last modified: by Festival Territoires Sauvages Halle du port, Le Teich Halle du port, Le Teich 7 avril 2023 Halle du port Le Teich Le Teich Le Teich

Le Teich Gironde