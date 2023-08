Vide-atelier au profit du téléthon. Halle du port. Le Teich, 23 septembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

L’association Arts et loisirs vous propose un vide-atelier au profit du téléthon sous la halle du port du Teich.

Entrée libre.

Tout public..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

Halle du port.

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Arts et loisirs association is holding a workshop sale in aid of the Telethon at the Teich harbour hall.

Free admission.

Open to all.

La asociación Arts et loisirs organiza una venta-taller a beneficio del Teletón en la sala del puerto de Teich.

Entrada gratuita.

Abierto a todos.

Der Verein Arts et loisirs bietet Ihnen einen Werkstattverkauf zugunsten des Telethon in der Halle am Hafen von Le Teich an.

Der Eintritt ist frei.

Für jedes Publikum.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Le Teich