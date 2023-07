« Le P’tit Mercat » Halle du port Le Teich, 10 mars 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Ce marché écoresponsable, avec pour objectif zéro déchet, se déroule sous la halle du port. Venez nombreux à la rencontre de producteurs et de créateurs locaux soucieux de l’environnement. N’oubliez pas vos contenants ou emballages bio dégradables. Ambiance conviviale assurée, qui permet de créer un lien social entre consommateurs, artisans et producteurs. Food truck sur place.

Tout public

Entrée libre..

2023-03-10 fin : 2023-03-10 20:30:00. .

Halle du port Rue du Port

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This eco-responsible market, with a zero waste objective, takes place under the harbour hall. Come and meet local producers and creators who care about the environment. Don’t forget your bio-degradable containers or packaging. Friendly atmosphere guaranteed, which allows to create a social link between consumers, craftsmen and producers. Food truck on site.

All public

Free entrance.

Este mercado eco-responsable, con un objetivo de cero residuos, tiene lugar bajo el vestíbulo del puerto. Venga a conocer a los productores y creadores locales que se preocupan por el medio ambiente. No olvide sus envases o embalajes biodegradables. Se garantiza un ambiente agradable, que creará un vínculo social entre consumidores, artesanos y productores. Camión de comida en el lugar.

Todos los públicos

La entrada es gratuita.

Dieser ökologisch verantwortungsvolle Markt mit dem Ziel, keinen Abfall zu produzieren, findet in der Halle am Hafen statt. Kommen Sie zahlreich, um umweltbewusste lokale Produzenten und Designer zu treffen. Vergessen Sie nicht Ihre biologisch abbaubaren Behälter oder Verpackungen. Gesellige Atmosphäre garantiert, die eine soziale Verbindung zwischen Verbrauchern, Handwerkern und Erzeugern schafft. Foodtruck vor Ort.

Für jedes Publikum geeignet

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Le Teich