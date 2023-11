Téléthon village d’animations Halle du Port d’Arcachon Arcachon, 9 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Venez profiter de la journée téléthon avec au programme un vide grenier, une vente de poisson à l’encan, repas festif et loto !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Halle du Port d’Arcachon Rue du Port

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy our telethon day with a garage sale, fish auction, festive meal and bingo!

Ven a disfrutar de nuestro día de telemaratón con venta de garaje, subasta de pescado, comida festiva y bingo

Kommen Sie und genießen Sie den Telethon-Tag mit einem Flohmarkt, einer Fischversteigerung, einem festlichen Essen und einem Lotto!

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Arcachon