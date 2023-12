Marché de Noël à Saint-Pryvé Saint-Mesmin Halle du Ponceau Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 15 décembre 2023 14:00, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Marché de Noël à Saint-Pryvé Saint-Mesmin Vendredi 15 décembre, 15h00 Halle du Ponceau Gratuit

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 15 décembre de 15h à 21h30 sous la Halle du Ponceau pour le Marché de Noël de Saint-Pryvé Saint-Mesmin.

Une vingtaine d’artisans locaux seront présents :

La RIFF : bières artisanales, boissons sans alcool

La Brasserie du Four à Briques : bières artisanales

Le Beignet Doré : crêpes, vin chaud, structure gonflable

Food-truck « Chez Mathilde » : poutines, hot-dog, frites

Bonjour Bonsoir : tisanes, sirop, huiles

Locale et Bocal : produits locaux, artisanaux et consignés

Julie Délices : confitures, caramel, chutney

Catherine Loualoup : décorations, centres de table

Couture Pryvée : mode durable et écologique, vestes en jean customisées

ACB Jeux : jouets en bois, jeux en bois pour toute la famille

La Ressourcerie : vente de mobiliers et ateliers de décoration de Noël

Katherine Lepage : bijoux recyclés

Bab Eco Design : surcyclage des bouteilles en verre

Les idées D’Elo : textiles enfants, doudou, tétines…

Forever Living : nutrition et bien-être à base d’Aloe Vera

La Fée Perle : bijoux en ivoire végétal

Laure Zambetti : parfums hommes et femmes

Les saveurs du Périgord : foie gras, vin…

Un grand barnum sera installé avec des tables et chaises afin de vous permettre de vous restaurer et profiter !

Venez vous prendre en photo gratuitement avec toute la famille, avec des accessoires de Noël dans la cabane du Grinch où une borne photo sera à votre disposition !

Les « Ducs Enguirlandés » et l’Union Musicale de Saint-Pryvé assureront l’animation musicale toute la soirée !

Venez vous restaurer, acheter vos cadeaux, profiter de vos proches et passer un bon moment !

Le tirage au sort du jeu-concours de Noël aura lieu à 19h30 sous la Halle du Ponceau.

Vous pourrez également jouer à un jeu-concours le vendredi 15 décembre sous la Halle du Ponceau, sur le Marché de Noël pour remporter un lot en déposant un papier dans une urne mise à disposition. Le tirage au sort aura lieu à la fin du Marché de Noël, à 21h30.

Halle du Ponceau rue du ponceau 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00

Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin