Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Echappée à vélo autour du patrimoine de Saint-Pryvé Halle du Ponceau Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 17 septembre 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Echappée à vélo autour du patrimoine de Saint-Pryvé Dimanche 17 septembre, 10h00 Halle du Ponceau Prévoir son vélo Nous vous donnons rendez-vous sous la Halle du Ponceau de 10h à 15h pour un circuit de 12km qui vous plongera dans l’histoire de Saint-Pryvé avec des énigmes tout au long du parcours. Mais ne partez pas si vite ! L’association 1 Terre Actions s’assurera du bon fonctionnement de votre vélo afin que vous puissiez rouler en toute sécurité le long du trajet. Et vous pourrez même faire marquer votre vélo contre le vol gratuitement grâce à la gravure d’un code sur le cadre de votre bicyclette ! C’est parti !

L’église Saint-Privat vous ouvre ses portes pour découvrir ses secrets bien gardés comme une cloche datant de 1743 ou une toile du XVIIe siècle… On ne vous dévoile pas tout, mais vous allez être surpris ! Puis direction les bancs de l’école des Sablons, datant du 19ème siècle. Pour allier passé et futur, Vhélio sera présent dans la cour de l’école pour vous faire pédaler à l’électricité solaire, venez essayer ! Rapprochez-vous maintenant de la Loire à vélo en allant découvrir le Four à Briques datant du XVIIIe siècle. La section d’histoire locale partagera son savoir à travers une animation pressoir de 10h à 17h pour comprendre la fabrication des tuiles, une vraie industrie au XIXème siècle dans la région. C’est reparti, admirez les paysages fleuris bordant la Loire et vous trouverez le long du chemin la fameuse Croix de Micy, emblème incontournable du patrimoine à Saint-Pryvé, érigée en 1857 en lieu et place de l’ancienne Abbaye. Après avoir décrypté ses écritures latines, dirigez-vous vers le pont Saint-Nicolas. C’est le plus ancien monument de la commune, construit à la fin du 13ème siècle. Vous serez conquis de connaître l’histoire de ce pont qui approche déjà les 800 ans ! Repartez en direction de la Halle du Ponceau ! Nous vous y attendons pour récupérer vos réponses aux énigmes ! Un tirage au sort aura lieu en fin de journée pour connaître les grands gagnants de ces échappées à vélo 2023 autour du patrimoine de notre ville, avec un petit cadeau à gagner à la clé ! Bon circuit à tous ! Halle du Ponceau Rue du Ponceau, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Parking disponible Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

