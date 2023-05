Vide-Jardin par l’Association Pryvataine Horticole Halle du Ponceau Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Vide-Jardin par l’Association Pryvataine Horticole Halle du Ponceau, 6 mai 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Vide-Jardin par l’Association Pryvataine Horticole Samedi 6 mai, 08h00 Halle du Ponceau Entrée libre, et sur inscription pour exposer. Venez exposer, vous balader ou faire des affaires et vous pourrez même faire affûter vos outils gratuitement ! Tout ce qui concerne le jardin (à l’exception des produits phytosanitaires) rien que pour vous à Saint-Pryvé !

Ils vous donnent rendez-vous à la Halle du Ponceau (en face de la Mairie) Halle du Ponceau Rue du Ponceau, 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 08 45 06 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T08:00:00+02:00 – 2023-05-06T12:30:00+02:00

