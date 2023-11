Marché de Noël Halle du Marché Seyches Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Seyches Marché de Noël Halle du Marché Seyches, 17 décembre 2023, Seyches. Seyches,Lot-et-Garonne Marché de Noël : Productions locales – Fabrications artisanales – Restauration – Arrivée du Père-Noël ….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:30:00. .

Halle du Marché

Seyches 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market: Local produce – Handicrafts – Catering – Santa's arrival … Mercado de Navidad: Productos locales – Artesanía – Restauración – Llegada de Papá Noel … Weihnachtsmarkt: Lokale Produktionen – Handwerkliche Herstellung – Verpflegung – Ankunft des Weihnachtsmanns …

