Concert de Noël – Le Père Noel à disparu Halle du marché Rosheim, 2 décembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Venez nombreux, jeunes et grands, aider Rudolphe à sauver les fêtes en retrouvant le Père Noël disparu ! Au sons des plus belles musiques de film et autres mélodies de Noël swinguées ou originales par l’Orchestre Les Promus..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Halle du marché

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Come one, come all, young and old, and help Rudolphe save the holidays by finding the missing Santa Claus! The Orchestre Les Promus will be playing the most beautiful film scores and other Christmas melodies, both swinging and original.

Vengan grandes y pequeños y ayuden a Rudolphe a salvar las fiestas encontrando al Papá Noel desaparecido La Orchestre Les Promus interpretará algunas de las mejores músicas de películas y otras melodías navideñas, tanto swing como originales.

Kommen Sie zahlreich, jung und alt, und helfen Sie Rudolphe, die Feiertage zu retten, indem Sie den verschwundenen Weihnachtsmann finden! Zu den Klängen der schönsten Filmmusiken und anderer Weihnachtsmelodien, die vom Orchester Les Promus geswingt oder originell vorgetragen werden.

