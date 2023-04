Marché de Nozay Halle du marché, 1 janvier 2023, Nozay.

Le samedi matin de 9h à 12h sous la halle sur le parking de la mairie, vous attend le marché. Vous pourrez y retrouver notamment un maraîcher local..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Halle du marché Place de la mairie

Nozay 91620 Essonne Île-de-France



On Saturday mornings from 9am to 12pm under the market hall in the town hall car park, the market awaits you. You can find a local market gardener.

Los sábados por la mañana, de 9 a 12 horas, bajo el mercado del aparcamiento del ayuntamiento, el mercado le espera. Puedes encontrar un hortelano local.

Am Samstagmorgen von 9 bis 12 Uhr in der Halle auf dem Parkplatz des Rathauses erwartet Sie der Markt. Dort können Sie unter anderem einen lokalen Gemüsebauern antreffen.

