Octobre Rose Halle du marché Mios, 1 octobre 2023, Mios.

Mios,Gironde

Cette année encore, la Ville s’engage dans la lutte contre le cancer du sein en proposant de nombreuses animations pour Octobre Rose : marche rose de 5.4 km, stands de sensibilisation, animation musicale et démonstrations de danse… Rendez-vous le dimanche 1er octobre sous la Halle du marché.

Un bandana Octobre Rose sera en vente au prix de 4€. La somme sera intégralement reversée à l’association Les Elles du Bassin.

Programme complet : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064497051021&locale=fr_FR.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 13:00:00. .

Halle du marché

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Once again this year, the town is getting involved in the fight against breast cancer with a range of events for Pink October: a 5.4 km pink walk, awareness-raising stands, musical entertainment and dance demonstrations… Rendezvous on Sunday, October 1 in the Market Hall.

A Pink October bandana will be on sale for 4? All proceeds will be donated to the Les Elles du Bassin association.

Full program: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064497051021&locale=fr_FR

Un año más, la ciudad se implica en la lucha contra el cáncer de mama con diversas actividades para el Octubre Rosa: una marcha rosa de 5,4 km, puestos de sensibilización, animación musical y demostraciones de baile… Nos vemos el domingo 1 de octubre en el Market Hall.

Se venderá un pañuelo del Octubre Rosa por 4? Todos los beneficios se destinarán a la asociación Les Elles du Bassin.

Programa completo: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064497051021&locale=fr_FR

Auch dieses Jahr engagiert sich die Stadt im Kampf gegen Brustkrebs und bietet im Rahmen des Rosa Oktobers zahlreiche Veranstaltungen an: 5,4 km langer Rosa Marsch, Aufklärungsstände, musikalische Unterhaltung und Tanzvorführungen… Wir treffen uns am Sonntag, den 1. Oktober in der Markthalle.

Ein Pink-Oktober-Bandana wird zum Preis von 4? verkauft. Der gesamte Betrag geht an den Verein Les Elles du Bassin.

Vollständiges Programm: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064497051021&locale=fr_FR

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur Bassin