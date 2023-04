Marché Halle du marché, 1 janvier 2023, Marans.

Retrouvez le marché de Marans tous les mardis matins, de 8h à 13h sous la halle du marché couvert.

Les producteurs locaux, alimentaires ou non, vous y attendent !.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Halle du marché Place des Halles

Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Find the Marans market every Tuesday morning, from 8am to 1pm under the covered market hall.

Local producers, food or not, are waiting for you!

El mercado de Marans se celebra todos los martes por la mañana, de 8:00 a 13:00 horas, en el pabellón cubierto del mercado.

Los productores locales, tanto alimentarios como no alimentarios, le esperan

Den Markt in Marans finden Sie jeden Dienstagvormittag von 8 bis 13 Uhr in der Markthalle der Markthalle.

Dort erwarten Sie lokale Produzenten aus dem Lebensmittel- und Non-Food-Bereich!

Mise à jour le 2021-09-10 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin