Les pieds dans l’PAT Halle du marché Biganos, 7 octobre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Le 7 octobre à la Halle du Marché de Biganos, le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre met les pieds dans l’PAT. (Projet Alimentaire Territorial).

Vous êtes invités de 10h à 17h à venir découvrir des producteurs et produits made in Bassin d’Arcachon / Val de l’Eyre lors de la première édition de la fête du Projet Alimentaire Territorial.

Au programme :

De 10h à 17h : rencontrez nos producteurs locaux.

Les associations locales proposeront des jeux ludiques et éducatifs.

De 10h30 à 12h15 : ateliers cuisine pour apprendre à concocter des plats locaux et de saison.

De 12H00 à 14H30 : Les AMAP vous proposerons un repas 100% produits locaux, à prix libre.

A 15H30 : Spectacle humoristique de théâtre.

Entrée gratuite. Dégustations. Repas à prix libre et vente de produits locaux pour soutenir nos producteurs..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

Halle du marché Rue Jean-Zay

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On October 7, at the Halle du Marché in Biganos, the Pays Bassin d?Arcachon-Val de l?Eyre will be putting its foot in the PAT. (Projet Alimentaire Territorial).

From 10 a.m. to 5 p.m., come and discover producers and products made in Bassin d?Arcachon / Val de l?Eyre at the first edition of the Projet Alimentaire Territorial festival.

On the program:

From 10am to 5pm: meet our local producers.

Local associations will be offering fun and educational games.

10:30am to 12:15pm: cooking workshops to learn how to concoct local and seasonal dishes.

12:00 pm to 2:30 pm: AMAP will offer a meal featuring 100% local produce, at free prices.

3:30 p.m.: Humorous theater show.

Free admission. Tasting sessions. Free meal and sale of local produce to support our producers.

El 7 de octubre, en la Halle du Marché de Biganos, el Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre se pondrá las pilas con el PAT. (Proyecto Alimentario Territorial).

De 10:00 a 17:00, le invitamos a descubrir a los productores y los productos de Bassin d’Arcachon / Val de l’Eyre en la primera edición del festival Territorial Food Project.

En el programa:

De 10:00 a 17:00: conozca a nuestros productores locales.

Las asociaciones locales propondrán juegos lúdicos y educativos.

De 10.30 a 12.15 h: talleres de cocina para aprender a preparar platos locales y de temporada.

De 12.00 a 14.30 h: la AMAP servirá una comida con productos 100% locales, a precios libres.

A las 15.30 h: Espectáculo de teatro cómico.

Entrada gratuita. Degustaciones. Comida a precio libre y venta de productos locales para apoyar a nuestros productores.

Am 7. Oktober wird das Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre in der Halle du Marché in Biganos seine Füße in das PAT stecken. (Projet Alimentaire Territorial) ein.

Sie sind von 10 bis 17 Uhr eingeladen, Produzenten und Produkte made in Bassin d’Arcachon / Val de l’Eyre bei der ersten Ausgabe des Festes des Projet Alimentaire Territorial zu entdecken.

Auf dem Programm stehen:

Von 10 bis 17 Uhr: Treffen Sie unsere lokalen Erzeuger.

Die örtlichen Vereine werden Spiel- und Lernspiele anbieten.

Von 10:30 bis 12:15 Uhr: Kochworkshops, in denen Sie lernen, lokale und saisonale Gerichte zuzubereiten.

Von 12.00 bis 14.30 Uhr: Die AMAP bieten Ihnen ein Essen aus 100 % lokalen Produkten zu einem freien Preis an.

Um 15:30 Uhr: Humoristische Theateraufführung.

Der Eintritt ist frei. Es werden Kostproben gereicht. Essen zu freien Preisen und Verkauf von lokalen Produkten zur Unterstützung unserer Produzenten.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Coeur Bassin