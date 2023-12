Noël au Marché Halle du marché Avermes, 16 décembre 2023, Avermes.

Avermes Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:00:00

fin : 2023-12-16 13:00:00

Votre marché hebdomadaire traditionnel revêtira ses atours de noël !

En plus de vos exposants habituels, seront proposés à la vente : huîtres, foie gras, saumon fumé, bougies artisanales, yaourts, glaces. Buvette sur place et animations pour les enfants !.

Halle du marché Place Claude Wormser

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région