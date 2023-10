Bourse aux jouets Halle du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau, 18 novembre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Bourse aux jouets organisée par l’association des parents d’élèves à la Halle de Sainte-Alvère samedi 18 Novembre de 10h à 17h. Pour faire un don de jouets ou réserver votre place pour venir vendre vos jouets, contactez l’association par mail à parents24510@gmail.com ou au 07.76.69.47.60..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

Halle du Marché aux Truffes Place du Marché aux truffes

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Toy market organized by the parents? association at the Halle de Sainte-Alvère on Saturday November 18 from 10am to 5pm. To donate toys or reserve your place to come and sell your toys, contact the association by e-mail at parents24510@gmail.com or on 07.76.69.47.60.

Feria del juguete organizada por la asociación de padres en la Halle de Sainte-Alvère el sábado 18 de noviembre de 10.00 a 17.00 h. Para donar juguetes o reservar un lugar para vender los suyos, póngase en contacto con la asociación por correo electrónico en parents24510@gmail.com o en el 07.76.69.47.60.

Spielzeugbörse, die von der Elternvereinigung in der Halle von Sainte-Alvère am Samstag, den 18. November von 10 bis 17 Uhr organisiert wird. Wenn Sie Spielzeug spenden oder einen Platz reservieren möchten, um Ihr Spielzeug zu verkaufen, kontaktieren Sie den Verein per E-Mail an parents24510@gmail.com oder unter 07.76.69.47.60.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT de Périgueux