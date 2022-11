Bal trad en scène ouverte Halle du Jeu de Paume, Vic-le-Comte (63)

Bal trad en scène ouverte Halle du Jeu de Paume, Vic-le-Comte (63), 19 novembre 2022, . Bal trad en scène ouverte Samedi 19 novembre, 20h30 Halle du Jeu de Paume, Vic-le-Comte (63)

7€

avec atelier de l’école de musique Mondarverne Comté, duo Frol et la Goignade Halle du Jeu de Paume, Vic-le-Comte (63) 63270, Place de la République Halle du Jeu de Paume, 63270 Vic-le-Comte, France [{« link »: « https://www.agendatrad.org/e/39200 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] Notre premier bal de la saison viendra clôturer une semaine festive autour du 60e anniversaire de l’Amicale Laïque de Vic le Comte. A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir les groupes : FROL, la GOIGNADE et l’ATELIER de l’école de musique Mondarverne Comté. source : événement Bal trad en scène ouverte publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T20:30:00+01:00

2022-11-20T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Halle du Jeu de Paume, Vic-le-Comte (63) Adresse 63270, Place de la République Halle du Jeu de Paume, 63270 Vic-le-Comte, France Age maximum 110 lieuville Halle du Jeu de Paume, Vic-le-Comte (63)

Halle du Jeu de Paume, Vic-le-Comte (63) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//