Marche rose Halle du Coeur de Ville Nueil-les-Aubiers, 15 octobre 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Marche pour Octobre Rose à Nueil-les-Aubiers.

2 parcours de 7 et 12 kms, départ entre 8 h 30 et 10 h..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 10:00:00. EUR.

Halle du Coeur de Ville

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Walk for Pink October in Nueil-les-Aubiers.

2 routes of 7 and 12 kms, departing between 8:30 and 10 am.

Marcha por el Octubre Rosa en Nueil-les-Aubiers.

2 recorridos de 7 y 12 kms, con salida entre las 8h30 y las 10h00.

Wanderung für den Rosa Oktober in Nueil-les-Aubiers.

2 Strecken von 7 und 12 km, Start zwischen 8:30 und 10:00 Uhr.

