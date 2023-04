Le joli mois de l’Europe à Cestas : Brunch Animation Tombola Cinéma Expositions (élèves de Cestas) Documentation Halle du centre culturel Cestas Catégories d’Évènement: Cestas

Gironde

Le joli mois de l’Europe à Cestas : Brunch Animation Tombola Cinéma Expositions (élèves de Cestas) Documentation Halle du centre culturel, 14 mai 2023, Cestas. Le joli mois de l’Europe à Cestas : Brunch Animation Tombola Cinéma Expositions (élèves de Cestas) Documentation Dimanche 14 mai, 09h30 Halle du centre culturel Entrée libre, assiette de spécialités : 6 € Halle du centre culturel avenue du Baron Haussmann 33610 CESTAS Cestas 33610 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://jumelagecestas.fr »}, {« type »: « email », « value »: « comite.jumelage@mairie-cestas.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556443631 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T09:30:00+02:00 – 2023-05-14T13:00:00+02:00

2023-05-14T09:30:00+02:00 – 2023-05-14T13:00:00+02:00 Brunch européen Animation Tombola Cinéma Documentation Expositions Comité de Jumelage de Cestas

Détails Catégories d’Évènement: Cestas, Gironde Autres Lieu Halle du centre culturel Adresse avenue du Baron Haussmann 33610 CESTAS Ville Cestas Departement Gironde Lieu Ville Halle du centre culturel Cestas

Halle du centre culturel Cestas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cestas/

Le joli mois de l’Europe à Cestas : Brunch Animation Tombola Cinéma Expositions (élèves de Cestas) Documentation Halle du centre culturel 2023-05-14 was last modified: by Le joli mois de l’Europe à Cestas : Brunch Animation Tombola Cinéma Expositions (élèves de Cestas) Documentation Halle du centre culturel Halle du centre culturel 14 mai 2023 Cestas Halle du centre culturel Cestas

Cestas Gironde