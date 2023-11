Exposition Vente de Noël Halle du Bugue Le Bugue, 13 décembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Bijoux, peintuire sur soie et porcelaine, mosaïque, couture, loisirs créatifs..

2023-12-13 fin : 2023-12-15 . EUR.

Halle du Bugue Place de l’Hôtel de Ville

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Jewelry, painting on silk and porcelain, mosaics, sewing, creative hobbies.

Joyería, pintura sobre seda y porcelana, mosaicos, costura, aficiones creativas.

Schmuck, Seiden- und Porzellanmalerei, Mosaik, Nähen, kreative Hobbys.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère